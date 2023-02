086 – Com surto de COVID-19 na Cozinha Piloto, Prefeitura de Assis muda merenda nas escolas

A Secretaria da Educação confirmou que cerca de 20 funcionários da Cozinha Piloto, localizada na Secretaria Municipal de Obras, testaram positivo para COVID-19 nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Com a redução de quase um terço dos servidores que preparam a merenda distribuída nas escolas municipais e estaduais, o cardápio precisou ser alterado, mas as aulas estão mantidas.

Em outra cidade da região, onde também foi confirmado um surto de COVID entre os funcionários da Cozinha Piloto, a Prefeitura decidiu suspender as aulas para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus aos alunos (ver abaixo).

Ao portal R15Notícias, a secretária municipal de Educação, Dulce de Andrade Araújo, confirmou os casos positivos da doença. Ela informou que os servidores que testaram negativo continuam trabalhando normalmente.

Toda a rede municipal de ensino e 12 escolas estaduais recebem, diariamente, cerca de 20 mil refeições produzidas pela Cozinha Piloto.

A secretária da Educação explicou que, “devido ao afastamento dos colaboradores, o cardápio de algumas unidades escolares passará por adequação, a partir desta quarta-feira”, disse ao portal R15.

Com isso, os alunos das escolas que recebem alimentos produzidos pela Cozinha Piloto de Assis receberão a chamada ‘merenda seca’, que contém sucos em caixinha, bolinhos e biscoitos. “Ela é mais prática para servir”, justificou Dulce Araújo.

Nas escolas onde a refeição é preparada, o cardápio segue normal.

A Secretaria Municipal da Saúde está monitorando os servidores.

POMPEIA – Uma ação de testagem em massa, realizada pela Secretaria da Educação, em parceria com o DHS (Departamento de Higiene e Saúde), nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, detectou um surto de covid-19 na Cozinha Piloto de Pompeia, na região de Marília.

Responsável por mais de 3.500 refeições diárias para as redes municipal e estadual de ensino, a cozinha conta com 15 profissionais. Até o início da tarde, mais da metade havia testado positivo para a doença. Elas estavam assintomáticas.

A situação levou a Secretaria da Educação à decisão de interromper as atividades da Cozinha Piloto por sete dias. Nesse período, sem as merendas, as aulas da rede municipal também serão interrompidas, mas serão repostas adequadamente já a partir do dia 21 de fevereiro, segundo informou a Prefeitura de Pompeia.

Reprodução