085 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 15 de fevereiro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, em Assis, sendo três no Cemitério Municipal da Saudade e um no Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá.

No início da manhã, às 9 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, será sepultada a senhora Merci de Fátima Ferreira Cisne, de 69 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 8h30.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Vera Ribeiro de Castro Parada, de 84 anos, que morreu em São Paulo. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Hélio Teodoro Geraldo (foto abaixo), de 68 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

MORADA DA COLINA – A senhora Yolanda Siqueira da Silva Alves, de 92 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 12h30. O sepultamento está marcado para às 13 horas, no Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, será sepultado o senhor Uraci de Souza Moraes, de 76 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Em Lutécia, haverá o sepultamento do senhor Amado Evangelista da Silva, de 87 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sepultamentos.