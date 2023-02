079 – Morre o radialista ‘Compadre Tapera’

HISTÓRIA – Edivaldo Figueiredo, o ‘Compadre Tapera’ nasceu na cidade de Rinópolis-SP, no dia 25 de junho de 1946.

Iniciou sua carreira de radialista na Rádio Difusora de Assis em 1966, onde permaneceu até o ano de 1994, apresentando os programas: ‘Rancho de Palha’, ‘Nossa Música Nossa Gente’, ‘Relíquia Sertaneja’ e ‘Sertão Alegre’.

“Compadre Tapera” apresentou também programas de auditório. sempre dando oportunidade às duplas sertanejas de Assis e região.

Na década de 70, fazia um programa ao lado de Erasmo Cardoso o ‘Caboclo’, que dava oportunidade para todas as companhias de Santos Reis e grupos de catira se apresentarem ao vivo na rádio Difusora de Assis AM – 1530 KHz.

Ao lado de Maurício Garcia, apresentou o programa ‘Iê-Iê-Iê contra o Lairi Lairai’, uma disputa de música internacional contra a música caipira da qual sempre foi adepto.

O programa recebia uma infinidade de cartas e houve um concurso na época onde os ouvintes manifestavam a sua preferência. o “Lairi Lairai” acabou vencendo a competição e acabou deixando o apresentador Tapera muito entusiasmado.

Tapera sempre manteve também a empresa “Publicidade Volante Edivaldo Ltda”, promovendo com o seu carro de som, anúncios de empresas interessadas em divulgar os seus produtos.

Em 1998, fundou a Associação Comunitária Cidade de Assis e inaugurou no Jardim Paraná a Rádio Cidade FM na frequência de 107,9 MHz.

Compadre Tapera sempre foi um caipira nato, onde buscava cultivar a tradição sertaneja nos programas que apresentou.

Contemporâneo de ‘Bentinho’, seu concorrente na Rádio Cultura de Assis AM, Tapera defendeu com unhas e dentes a música do campo.

Tapera trabalhou ao lado de Antônio Sena, Maurício Garcia, Jaime Marques de Oliveira, João Manoel Vaz, Pingo D’água, Benjamim e muitos outros radialistas de expressão que passaram pela Rádio Difusora de Assis AM.

Tapera estava aposentado e residindo no Jardim Paraná com a esposa Selma.

O Memorial do Rádio Assisense reconhece toda a história percorrida por esse radialista autêntico que muito fez pela rádio assisense.

Informações e imagem: Nilson Luis Gomes (Memorial do Rádio Assisense)