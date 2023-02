070 – Prefeito concede aumento de 78 centavos ao dia no Vale Alimentação

O decreto assinado pelo prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, dos novos valores do ‘Vale Alimentação’ pago aos servidores municipais de Assis gerou muita revolta na categoria. Com a reposição, o aumento do Vale Alimentação será de 78 centavos ao dia para quem recebe salário de até R$ 3.887,98.

O Diário Oficial do Município, no dia 17 de janeiro, publicou o decreto do prefeito José Fernandes dispondo sobre o reajuste do valor da verba alimentícia concedida por meio do Programa de Alimentação ao Servidor Público Municipal (PAS).

O artigo 1º do decreto informa que o valor da verba alimentícia fica reajustado em 5,90%, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -IPCA-E-.

Com base nesse percentual aplicado, os servidores municipais que têm remuneração bruta de até R$ 3.887,98 passam a receber um Vale Alimentação de R$ 434,36, o que corresponde a R$ 14,01 ao dia, quando o mês tem 31 dias.

Até dezembro de 2022, o valor era R$ 410,16.

Isso significa ‘aumento’ mensal de R$ 24,20 e diário de 78 centavos.

Já os servidores que recebem uma remuneração bruta acima de R$ 3.887,98 passam a ter o benefício do Vale Alimentação de R$ 136,83 ao mês, o que corresponde a R$ 4,41 ao dia no mês de 31 dias.

Até o final de 2022, o valor era de R$ 131,12.

O valor do aumento é de R$ 5,71 ao mês ou 18 centavos ao dia.

“Isso é uma miséria. Não dá para comprar nem um ovo a mais de mistura na refeição”, protestou o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo César Tito, o Paulo Cuca.

Segundo ele, um grupo de servidores planeja realizar um protesto nas redes sociais contra esses valores.

NA REGIÃO – Um levantamento feito pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Assis confirma que a Prefeitura de Assis paga um dos mais baixos valores pelo Vale Alimentação entre as cidades da região. Confira:

Assis – R$ 434,36

Platina – R$ 880,00

Paraguaçu Paulista – R$ 800,00

Marília – R$ 550,00

Chavantes – R$ 550,00

Ibirarema – R$ 500,00

Palmital – R$ 400,00

Maracaí – R$ 500,00

