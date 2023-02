068 – Mais dois assisenses são premiados pelo Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com assisenses premiados no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

O prêmio do terceiro sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado neste domingo, dia 5 de fevereiro (uma motocicleta),foi dividido entre três pessoas. Uma delas é o aposentado assisense Osvaldo Mondeck, de 81 anos, que mora no Parque Universitário. Ele dividiu o prêmio com dois moradores de Taquarituba. Como a sugestão de valor da motocicleta Honda CG 160 é R$ 17 mil, cada um deles recebeu a quantia de R$ 5.666,66.

Osvaldo Mondeck do Parque Universitário

No quarto e principal sorteio do domingo, a pedagoga assisense Fernanda do Prado, de 38 anos, que mora na vila Progresso, dividiu o prêmio avaliado em R$ 179 mil com outra três pessoas, sendo o morador de Tarumã, Benedito, que mora na vila das Árvores, e dois apostadores de Jaú e Marília. Cada um recebeu a quantia de R$ 44.750,00. Fernanda adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício.

Pedagoga Fernanda Prado dividiu o prêmio principal

GIRO DA SORTE – No tradicional ‘Giro da Sorte’, que teve o prêmio de R$ 1 mil em cada uma das 40 rodadas, mas quatro prêmios para moradores da região de Assis.

Na terceira rodada, o assisense José foi o sorteado e recebeu o prêmio de R$ 1 mil.

Na rodada 6, o prêmio saiu para a cidade de Paraguaçu Paulista. Genézio, da vila Gamon, foi o sorteado e ganhou R$ 1 mil.

José, que mora no Parque das Flores, em Assis, comprou sua cartela no ‘Parada Obrigatória’ e foi premiado na rodada 32 do ‘Giro da Sorte’. Ele também recebeu R$ 1 mil.

Na última rodada do ‘Giro da Sorte’, Gabriel, morador do centro de Assis, foi o contemplado e faturou R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.