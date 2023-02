062 – CAMPANHA: Fevereiro Roxo e Laranja

Em fevereiro, a campanha de conscientização utiliza as cores roxa e laranja, cores que já são utilizadas em diversos meios de comunicação com o objetivo de alertar a população para a necessidade de conscientização e combate de alguma doenças.

Nesta campanha, a cor roxa representa a conscientização sobre o Lúpus, a Fibromialgia e o Mal de Alzheimer.

A cor laranja representa a conscientização sobre a Leucemia, um dos tipos mais graves de câncer.

Em resumo:

Lúpus – distúrbio crônico que faz o organismo produzir mais anticorpos que o necessário, que em excesso passam a atacar o organismo causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações. Ainda não existem formas conhecidas de prevenir a doença, mas mantenha uma alimentação saudável e evite exposições excessiva ao sol, pois a luz ultravioleta pode ativar o lúpus.

Fibromialgia – síndrome que ataca as articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. Provoca cansaço, alterações no sono, ansiedade e depressão. Pode aparecer depois de eventos graves como um trauma físico, psicológico ou uma infecção. Não existe formas de prevenção conhecidas, porém é indicado os cuidados com a saúde física e mental e a prática de atividade física.

Alzheimer – doença neurodegenerativa que provoca declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. Interfere no comportamento e personalidade, causando perda de memória. É a causa mais comum de demência (grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais).

Dicas para prevenção:

1-Faça diariamente jogos de estratégia – palavras cruzadas, quebra-cabeças, caça-palavras, jogos de memória ou aprenda algo novo, como tocar um instrumento musical, uma nova língua ou atividades manuais.

2-Pratique exercício físico.

3-Dieta rica em vegetais, peixes e frutas ajuda a nutrir corretamente o cérebro.

4-Dormir 8 horas por noite.

5-Manter a pressão arterial controlada.

6-Manter o peso saudável.

7-Controlar o estresse.

8-Evitar fumar.

Leucemia– é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e ossos. Para detectar precocemente a doença, faça exames laboratorais regularmente. É importante também a doação de medula óssea para ajudar as pessoas que possuem leucemia. A cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível. Procure orientação em uma Unidade de Saúde.

Em todos os casos citados, é importante sempre o cuidado com sua saúde mental emocional, pois comprovadamente os problemas e dificuldades emocionais e mentais interferem negativamente em sua saúde física. Mantenha a prática de atividade física, faça atividades que promovam o relaxamento, tenha contato com amigos e familiares que você gosta e que te colocam “pra cima”, evite relacionamentos tóxicos e abusivos.

Se precisar procure ajuda psicológica e faça psicoterapia.

Colaboração: Elisa Maria Malacrida

Psicóloga Clínica e Especialista em Psicologia Jurídica. CRP 06/31801