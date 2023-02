060 – Frequentadores do Parque Buracão cobram melhorias em brinquedos para crianças

Frequentadores do Parque Ecológico João Domingos Coelho, o ‘Parque Buracão’, entre as vilas Operária e Santa Cecília, procuraram a redação do Jornal da Segunda para reclamar das condições dos brinquedos instalados no parquinho destinado às crianças.

A área próxima à esquina das ruas André Perine e Orozimbo Leão e Carvalho possui uma série de brinquedos fabricados pela própria Prefeitura de Assis e que foram instalados na época de inauguração do parque, no final da década de 90. Ou seja: há mais de 20 anos.

“É arriscado deixar as crianças brincarem nesses equipamentos, que estão totalmente danificados”, reclamou uma aposentada, que levou o netinho de apenas dois anos para brincar no parque no final de semana.

Ela sugere que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, administradora do local, monte uma equipe de funcionários para realizar a manutenção nos parques da cidade para evitar que os aparelhos sejam danificados e coloquem em risco as crianças”, aconselhou.

O Jornal da Segunda encaminhou a reclamação à Ouvidoria da Prefeitura e da Câmara Municipal pedindo informações sobre as medidas que podem ser tomadas para evitar que os aparelhos fiquem nessas condições precárias.

A frequentadora encaminhou algumas fotos dos brinquedos quebrados para comprovar veracidade de suas reclamações.