023 – América-MG, que eliminou o VOCEM, garante vaga nas quartas-de-final da Copa São Paulo

O América-MG, que eliminou o VOCEM e a Ponte Preta de Campinas, terminando a primeira fase na liderança do Grupo 18, com sede em Assis, está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de futebol júnior.

O time mineiro, conhecido por sua torcida por ‘Coelho’, derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta terça-feira, dia 17 de janeiro, na Arena Barueri, e já está entre os oito melhores clubes da competição que reuniu 128 agremiações na primeira fase.

EM ASSIS – Na primeira fase, quando disputou três partidas no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, o América estreou com vitória sobre o Retrô, do Pernambuco, com o placar de 3 a 1. Os gols foram marcados por Mateus, Renato e Vinícius.

Na mesma rodada, disputada na quarta-feira, dia 4 de janeiro, o VOCEM estreou com derrota para a Ponte Preta de Campinas por 1 a 0. O zagueiro Euller marcou o único gol do jogo.

Na segunda rodada, sábado, dia 7 de janeiro, o VOCEM foi eliminado da competição ao perder para o Retrô do Pernambuco por 3 a 0. Rodrigo, Marlison e Alisson foram autores dos gols do clube pernambucano.

Na mesma tarde, o América-MG garantiu sua vaga, de maneira antecipada, para a segunda fase, após vencer a Ponte Preta de Campinas por 1 a 0. O centroavante Renato marcou o único gol da partida, aos 24 minutos do segundo tempo.

No encerramento da primeira fase, terça-feira, dia 10 de janeiro, o Retrô-PE garantiu a segunda fase ao empatar com a Ponte Preta por 2 a 2. O time pernambucano chegou a abrir 2 a 0, com gols de Fábio e Marlison. O clube campineiro empatou com Pedro e Maurício.

O VOCEM se despediu sendo goleado pelo líder América-MG por 5 a 1. O único gol marcado pelo VOCEM na competição foi anotado por Luquinha, aos 44 minutos da primeira etapa, quando o time já perdia por 2 a 0.

Breno e Heitor marcaram para o ‘Coelho’ no primeiro tempo. Júlio, Kante e Juan e completaram a goleada.

Com três vitórias nos três compromissos, nove pontos somados, nove gols marcados e dois sofridos, o América-MG terminou a primeira fase como líder do Grupo 18 e garantiu o direito de permanecer hospedado e jogando em Assis.

SEGUNDA FASE – Ainda no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, o América recebeu o C.S. Paraibano, segundo colocado do Grupo 17, que teve a sede na cidade de Marília.

No jogo disputado na sexta-feira, 13 de janeiro, o time mineiro venceu o clube da Paraíba por 3 a 0. Os gols foram marcados por Adyson, Paulinho e Jurandir.

TERCEIRA FASE – O poderoso time do São Paulo Futebol Clube foi o adversário do América-MG, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em jogo realizado na noite de domingo, dia 15 de janeiro. O tricolor do Morumbi abriu o placar aos 15 minutos, com Matheus, mas o ‘Coelho’ virou a partida e venceu por 3 a 1. Com dois gols de Renato e um de Matheus, o clube mineiro avançou para a quarta fase.

EM BARUERI – Classificado e motivado, após eliminar o São Paulo, e com a competição se afunilando, o América-MG enfrentou o Red Bull Bragantino nesta terça-feira, dia 17, e venceu por 1 a 0 na Arena Barueri. O gol da vitória dos mineiros foi de cobrança de penalidade, aos 42 minutos da segunda etapa. Adyson cobrou e marcou.

O time mineiro aguardava o vencedor de Ituano e Internacional para conhecer o adversário das quartas de final.

