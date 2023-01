018 – VOCEM perde para time do Pernambuco e está eliminado da Copa São Paulo

O VOCEM está eliminado da Copa São Paulo de futebol júnior 2023.

Com duas derrotas, o time mariano -terceirizado para um grupo de empresários- realiza sua pior campanha na competição e apenas cumprirá tabela na terça-feira, dia 10, quando se despedirá da Copinha, em jogo contra o América-MG, que já se classificou para a segunda fase, ao vencer a Ponte Preta por 1 a 0, também neste sábado, dia 7, no estádio Tonicão.

O VOCEM foi eliminado ao ser derrotado pelo Retrô do Pernambuco por 3 a 0.

Com esse placar, o time pernambucano assumiu a segunda posição no grupo e passou a depender apenas de um empate contra a Ponte Preta na última rodada, também na terça-feira.

Sem tempo de chuva, um bom público compareceu ao estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, na tarde de deste sábado, mas a doação de alimentos, solicitada pela diretoria do VOCEM, ficou abaixo do esperado.

DESFALQUE – Desde as primeiras horas da manhã do sábado, o técnico do VOCEM, Edu Lopes, passou a viver um drama. O lateral direito Matheus Saturnino, com indisposição estomacal, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento -UPA- e virou dúvida para o jogo.

Por volta das 10 horas, o treinador chegou a anunciar Matheus como titular, mas, uma hora depois, o jogador precisou retornar à UPA e acabou sendo cortado da delegação mariana.

Sem o lateral titular, Edu Lopes montou o time com: Lucão; Vagner, João Vítor Augusti, Gustavo ‘Cabelo’ e Marcelinho Mendes (foto); Josué, Thiago e Matheus; Everton, Lucas Satiro e João Vítor Peres.

JOGO – Aos 38 minutos, o meio campista Rodrigo tentou fazer um cruzamento para a área, mas a bola teve o caminho do gol, surpreendendo o goleiro Lucas, que ainda tentou defender, mas não conseguiu evitar a abertura do placar.

Aos 42 minutos, quando a torcida de Assis empurrava o time em busca do empate, uma nova falha do goleiro Lucão -que já havia errado na derrota diante da Ponte Preta-, permitiu o segundo gol do clube pernambucano. Marlison entrou na área e tentou cruzar para a finalização. O goleiro do VOCEM não conseguiu interceptar e jogou a bola para a própria rede.

O gol foi um balde de água fria no time e na torcida, que não poupou o goleiro com vaias e apupos quando o árbitro apitou final de primeiro tempo e os jogadores se dirigiam aos vestiários.

Na segunda etapa, aos 25 minutos, Alisson, em pênalti corretamente anotado pela arbitragem, deu números finais ao placar de 3 a 0 para o Retrô.

Durante a partida, o técnico Edu Lopes promoveu as entradas de: Rafael Rocatelli, Lucas Ricarte, Guilherme Moraes, Raphael Othelo e Ryan Neves.

O VOCEM tentou diminuir, mas chegou a 180 minutos jogados em dois jogos, sem os acréscimos, sem conseguir marcar um gol sequer na Copa São Paulo São Paulo.

Na terça-feira, às 13 horas, Ponte Preta e Retrô decidem pela vice-liderança do Grupo 18.

Logo depois, o VOCEM se despede da Copinha contra o líder América-MG.

Marcelinho Mendes do VOCEM disputa bola contra o Retrô

Imagem: Futebol na veia